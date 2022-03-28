Роспотребнадзор объяснил, почему в Татарстане кафе разрешили работать ночью

Ограничение на ночную работу заведений общепита сняли благодаря достижению определенных показателей эпидемиологической ситуации в Татарстане. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

«С восьмой недели 2022 года еженедельно отмечается снижение заболеваемости в среднем на 30%. Коэффициент распространения составляет 0,7. В республике охват вакцинацией против Covid-19 взрослого населения составляет 81,7%, лиц старше 60 лет – 76,6% от численности возрастной группы», – отметили в республиканском ведомстве.

К тому же, охват ПЦР-тестированием на коронавирус сохраняется на уровне 310 на 100 тысяч населения за последние 7 дней, при нормативном показателе в 300.

Заболеваемость гриппом в Татарстане не регистрируется с шестой недели этого года, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 50%.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ подчеркнули, что масочный режим на территории республики сохраняется.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, по каким Covid-правилам живет республика.