Татарстан снимает маски: в республике отменяют масочный режим

В Татарстане отменили маски. Жители республики узнали, что такое масочный режим, в апреле 2020 года. Как это было и к чему привело – в материале «Татар-информа».

В Татарстане приостановили действие масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не отменили, а приостановили

В Татарстане приостановили действие масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На фоне снижения заболеваемости Covid-19 Оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах», — пояснила она.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова «готовятся изменения в постановление Правительства Татарстана».

«Темп прироста количества заболевших коронавирусом снизился с 3,5% до 0,08%, и это очень хороший показатель», — заметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики уточнила, что заболеваемость по внебольничным пневмониям снизилась, она вернулась к доковидному периоду.

Марина Патяшина: «Темп прироста количества заболевших коронавирусом снизился с 3,5% до 0,08%, и это очень хороший показатель» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель татарстанского Роспотребнадзора добавила, что показатель тестирования на коронавирус превышает нормативный и составляет 210 на 100 тысяч населения, а «количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%».

«Поэтому совокупность этих факторов позволила принять решение, что мы не отменяем, а приостанавливаем обязательный масочный режим на территории Республики Татарстан», — резюмировала Марина Патяшина.

В ближайшее время должно появиться постановление Правительства за подписью Премьер-министра республики Алексея Песошина, которое закрепило законодательно отмену масочного режима на территории республики.

Татарстан в масках с апреля 2020 года

Впервые татарстанцы надели маски 20 апреля 2020 года. За два дня до этого Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 20 апреля жителей Татарстана обязали находиться в общественных местах и транспорте, магазинах в масках или респираторах.

Напомним, что сначала режим был масочно-перчаточный. Помимо масок жители должны были носить еще и перчатки.

Сначала режим был масочно-перчаточный. Помимо масок жители должны были носить еще и перчатки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

6 июня того же года в РТ масочно-перчаточный режим отменили в некоторых общественных местах. С этого момента ограничение действовало только в транспорте, магазинах и объектах оказания услуг, причем в этих случаях необходимы были также и перчатки.

Спустя полтора месяца – 17 августа в Татарстане отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Отменяется обязательное ношение перчаток. Очень много обращений поступает. Мы понимаем, что везде имеем средства обработки рук, это должно быть. Там, где это есть, мы убираем обязательное ношение перчаток», — сказал Минниханов.

При этом по-прежнему необходимость носить маски сохранялась.

Занятые в сфере услуг, торговле и транспорте обязаны на рабочем месте носить перчатки.

В Роспотребнадзоре РТ неоднократно подчеркивали, что работники торговых сетей имеют право отказывать в обслуживании жителям Татарстана, не носящим маски.

«Вышло решение Верховного суда Российской Федерации, которое поддержало право владельцев торговой сети отказать в продаже товара тому, кто не надевает средства защиты», — рассказывала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

В Роспотребнадзоре РТ неоднократно подчеркивали, что работники торговых сетей имеют право отказывать в обслуживании жителям Татарстана, не носящим маски Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан с введением масочного режима пошел на опережение, в России для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим только 27 октября 2020 года, постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.

После этого в РТ для профилактики Covid-19 помимо общественного транспорта, такси и мест массового пребывания людей с 28 октября ввели ношение масок в лифтах и на парковках. Но это нововведение довольно быстро отменили.

Кому рекомендовали маски не снимать?

До сегодняшнего дня в Татарстане маски были обязательными в магазинах, в местах предоставления услуг, театрах, кинотеатрах и других местах массового пребывания. То есть перечень с 2020 года почти не изменился.

Минздрав РТ и Роспотребнадзор неоднократно отмечали, что маска — это эффективная мера профилактики при любых острых респираторных вирусных или бактериальных инфекциях, подчеркивала главный санитарный врач РТ. Благодаря масочному режиму удалось контролировать не только заболеваемость коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями.

По словам Марины Патяшиной, в Татарстане масочный режим соблюдали лучше, чем в любом другом субъекте России.

Несмотря на приостановку обязательного масочного режима, людям, находящимся в группе риска, рекомендовано беречь себя. При нахождении в общественных местах использовать средства защиты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако в Оперативном штабе по борьбе с Covid-19 подчеркнули, что, несмотря на приостановку обязательного масочного режима, людям, находящимся в группе риска, рекомендовано беречь себя. При нахождении в общественных местах использовать средства защиты.

«Это пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, беременные, пациенты, страдающие ожирением, а также хроническими заболеваниями, вне зависимости от возраста. А также пациенты с иммунодефицитом», – подчеркнули в Оперштабе РТ.