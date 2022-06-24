За неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане снизилась на 23%

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Снижение заболеваемости наблюдается с 21 февраля. За последнюю неделю темп снижения составил минус 23%», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что коэффициент распространенности составляет 0,8.

Всего за 2022 год заболело более 109 тысяч татарстанцев.