news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
24 июня 2022  13:51
Эвелина Киселёва

За неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане снизилась на 23%

news_top_970_100

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Снижение заболеваемости наблюдается с 21 февраля. За последнюю неделю темп снижения составил минус 23%», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что коэффициент распространенности составляет 0,8.

Всего за 2022 год заболело более 109 тысяч татарстанцев.

#коронавирус #заболеваемость
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100