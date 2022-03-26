В Татарстане сняты ограничения на работу общепита в ночные часы

С сегодняшнего дня кафе и рестораны Татарстана вновь смогут работать в ночное время. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сегодняшний документ отменяет действие соответствующего запрета, содержащегося в постановлении Правительства РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Ограничение на работу заведений общепита после 23 часов было введено 30 октября 2021 года из-за наблюдавшегося тогда подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19.