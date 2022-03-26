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Общество
26 марта 2022  14:30

В Татарстане сняты ограничения на работу общепита в ночные часы

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С сегодняшнего дня кафе и рестораны Татарстана вновь смогут работать в ночное время. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сегодняшний документ отменяет действие соответствующего запрета, содержащегося в постановлении Правительства РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Ограничение на работу заведений общепита после 23 часов было введено 30 октября 2021 года из-за наблюдавшегося тогда подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19.

#коронавирус #заведения общепита
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