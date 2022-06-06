Песошин подписал постановление о приостановке масочного режима в РТ

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление о приостановлении действия обязательного масочного режима. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

В тексте документа прописаны рекомендации для людей старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Им рекомендуется ношение масок при нахождении в местах массового пребывания людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют приостановить обязательный масочный режим.