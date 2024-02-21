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В Татарстан прибыл Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Казань. В международном аэропорту его встретил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.
«В рамках визита в Казань Эмомали Рахмон примет участие в мероприятиях „Игр Будущего“», — передает пресс-служба Раиса РТ.
Напомним, сегодня состоится торжественное открытие Международного мультиспортивного турнира, в котором примут участие лидеры ряда стран.
В столицу Татарстана уже прибыли Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенгой, а также Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Кроме того, в столицу республики прилетел Президент России Владимир Путин – он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».
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