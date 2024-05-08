Суд Казани продлил арест основателю пирамиды Finiko Кириллу Доронину

Сегодня Вахитовский суд Казани по видеоконференцсвязи с Москвой продлил меру пресечения сооснователю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Их обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предварительное слушание прошло в закрытом режиме.

Адвокаты подсудимых обратились с ходатайством о возвращении дела прокурору на пересмотр. Они настаивали, что текст обвинения менялся несколько раз, а следственные действия проводились с ошибками.

«Я полностью поддерживаю ходатайство, моему подзащитному предъявляли обвинение уже пять раз. В отношении него были допущены нарушения», – сказал судье один из адвокатов.

Подсудимая Екатерина Казачкова назвала свое заключение под стражу негуманным.

«На мой взгляд, до приговора было бы справедливо, если бы я провела это время дома, со своей семьей. У моей дочери формируется личность и характер, она должна находиться с мамой и отцом», – сказала подсудимая.

Суд оставил Доронина в СИЗО. На следующем заседании представитель прокуратуры зачитает государственное обвинение.

Фото: © Пресс-служба Вихитовского суда

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды Finiko в суд Казани

Напомним, с августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии, люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Таким образом, злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В июле 2021 года правоохранителям удалось задержать одного из сооснователей финансовой организации Кирилла Доронина. Помимо него у компании были еще три сооснователя – Марат Сабиров, Эдвард Сабиров, а также Зыгмунт Зыгмунтович.

Ранее «Татар-информ» также рассказывал о том, что сейчас в Вахитовском суде близится к финишу дело «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Гособвинение запросило для Нуриевой 6 лет и 6 месяцев колонии. Ее обвиняют в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. Пользуясь своей популярностью, Нуриева рекламировала финансовую пирамиду Finiko, которая якобы путем торговли на бирже должна была преумножить вклады участников пирамиды. Ущерб от ее действий оценивается в 206 млн рублей.

По версии следствия, талант в сетевом маркетинге у Нуриевой разглядели создатели Finiko, в числе которых был и Кирилл Доронин. Они искали опытных людей для рекламы своего проекта. Так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций. Следствие считает, что она успешно занималась продвижением и распространением проекта. В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду».