В суд Казани доставили таксиста, сбившего 11 человек возле остановки на Вишневского

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В Приволжский суд Казани доставили водителя такси Евгения Крусева, который несколько дней назад сбил 11 человек возле остановки на улице Вишневского. Сегодня ему изберут меру пресечения.

Евгения Крусева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при этом совершенное в состоянии опьянения. Также его обвиняют в пьяном вождении, будучи подвергнутым административному наказанию, и в двух эпизодах подделки документов.

Прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая этого года.

Крупное ДТП произошло в минувший понедельник. «Татар-информ» рассказывал, что таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки.

В результате аварии травмы получили 11 человек. Девять из них, включая одного ребенка, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Погибших нет.

На месте ДТП очевидцы сообщали «Татар-информу», что таксист, который сбил людей, потерял сознание за рулем. Кондуктор автобуса, в который врезался автомобиль, рассказала, что водитель легковушки «выглядел одурманенным и вел себя неадекватно».

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Позднее экспертиза обнаружила в биоматериалах таксиста следы амфетамина и марихуаны. Его арестовали на 15 суток за употребление наркотических веществ. Тогда в суде пояснили, что сейчас проводится экспертиза, которая покажет, когда водитель употребил наркотики.

Евгению Крусеву 29 лет, ранее он многократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков и отказ от лечения от наркотической зависимости.

Накануне в МВД по РТ заявили, что автомобилист использовал поддельную справку от врача - психиатра - нарколога. В связи с этим в обвинение добавят состав преступления по статье УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».