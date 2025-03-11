В Казани водителя такси, сбившего 11 человек, арестовали на 15 суток

Сегодня в Казани мировой суд Вахитовского района арестовал водителя такси Евгения Крусева, который вчера сбил 11 человек на остановке на улице Вишневского.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что в крови водителя были обнаружены следы наркотиков – амфетамина и марихуаны.

По решению суда Кручева арестовали на 15 суток за употребление наркотических веществ. По истечении этого времени его вновь доставят в суд, как фигурната уголовного дела.

«Евгений Крусев вину признал, в содеянном раскаялся. Как он пояснил в суде, во время поездки у него случился приступ эпилепсии. Также он признался, что употребил наркотические средства месяц назад», – рассказала в суде специалист второго разряда аппарата мировых судей участка номер 5 Наталья Антонова.

Также в суде пояснили, что сейчас проводится экспертиза, которая покажет, когда водитель употребил наркотики.

Напомним, что авария произошла накануне днем на улице Вишневского. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. По последним данным, травмы получили 11 человек.

В отношении 35-летней женщины-водителя автобуса возбуждено административное производство по статье «Остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части»

Позже выяснилось, что таксисту 29 лет, ранее он многократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков и отказ от лечения от наркотической зависимости.