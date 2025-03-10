Очевидцы массового ДТП в Казани: «Водитель потерял сознание за рулем»

© Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Водитель такси, который сбил людей возле автобусной остановки в Казани, потерял сознание за рулем. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказали очевидцы произошедшего.

Выяснилось, что мужчина управлял арендованным автомобилем такси. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление, рассказывают очевидцы.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Кондуктор автобуса, в который врезался автомобиль, рассказал, что водитель иномарки «выглядел одурманенным и вел себя неадекватно». Однако официальные подтверждения состояния алкогольного опьянения автомобилиста на данный момент отсутствуют.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

По данным МВД по РТ, водитель арендованного автомобиля «Москвич», следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из автобуса.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По последним данным Минздрава РТ, в результате ДТП пострадали 11 человек. Установление причин и обстоятельств аварии взято на контроль в прокуратуре Татарстана.