Медики рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП на Вишневского

Пятеро пациентов, поступивших в горбольницу №7 после ДТП, находятся в стабильном состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе больницы.

«Пять пациентов в данный момент проходят лечение в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии. Одного пострадавшего прооперировали», – сообщили в медучреждении.

Напомним, что вчера троих пациентов после осмотра и оказания необходимой помощи выписали и направили на амбулаторное лечение.

Накануне около полудня на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки, подробнее – в материале «Татар-информа».