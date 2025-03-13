Виновнику ДТП на Вишневского добавили статью за подделку справки от нарколога

Следствие МВД по РТ установило новые обстоятельства крупного ДТП на улице Вишневского в Казани, где таксист въехал в толпу людей возле остановки.

Выяснилось, что водитель использовал поддельную справку медицинского освидетельствования врача – психиатра-нарколога.

В связи с этим в обвинение будет добавлен состав преступления по статье УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

«В ближайшее время следствием планируется получение экспертиз по степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим», – добавили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в биоматериалах автомобилиста были обнаружены следы амфетамина и марихуаны. При этом по словам водителя, наркотики он употребил больше месяца назад.