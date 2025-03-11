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Происшествия 11 марта 2025 12:14

В биоматериале таксиста, въехавшего в людей у остановки в Казани, нашли следы наркотиков

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Следы амфетамина и марихуаны обнаружены в биоматериале таксиста, который устроил жуткое ДТП на Вишневского. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«По глубокому исследованию биоматериалов обнаружены следы амфетамина и марихуаны. В настоящее время решается вопрос об административном аресте», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, подчеркнули, что эта экспертиза не позволяет определить конкретное время употребления запрещенных веществ. По словам водителя, наркотики он употребил больше месяца назад.

Напомним, накануне на улице Вишневского таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. Травмы получили 11 человек, подробнее – в материале «Татар-информа».

#ДТП с пострадавшими
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