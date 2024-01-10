В столице Татарстана «Елку желаний» продлили до 30 января

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В Казани благотворительную акцию «Елка желаний» продлили до 30 января. К данному моменту исполнились мечты уже 214 живущих в городе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В столице РТ всероссийская акция стартовала в электронном формате в начале декабря. Узнать, о чем мечтают дети, можно по ссылке. Чтобы исполнить желание, необходимо заполнить заявку, напоминает АНО «Добрая Казань».

Традиционный сбором подарков занимается именно это АНО при поддержке мэрии и Комитета по делам детей и молодежи исполкома столицы РТ. В частности, мэр Казани Ильсур Метшин исполнил желания троих детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».