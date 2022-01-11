В США не ждут прорывов в переговорах с Россией по линии НАТО и ОБСЕ

Соединенные Штаты не ожидают прорывов на переговорах с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс после завершения переговоров в Женеве, передает ТАСС.

«Я не ожидаю каких-либо прорывов в среду. Я также не ожидаю каких-либо прорывов в четверг. Это начало дипломатического процесса», — подчеркнул дипломат.

При этом, по словам представителя Госдепартамента, США ожидают новых контактов с Россией в ближайшие дни. «<…> мы ожидаем контактов с РФ в ближайшие дни, чтобы определить, как двигаться дальше», — пояснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).