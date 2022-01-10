Шерман после переговоров с Россией предупредила о возможности новых санкций

Соединенные Штаты готовые ввести санкции против ключевых финансовых институтов России и пойти на ограничение экспорта, а также оказывать помощь союзникам в случае вторжения на Украину. Об этом заявила первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман после переговоров с Россией в Женеве, передает РБК.

По словам американского дипломата, во время беседы с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, она четко донесла готовность США к жестким санкциям. Новые меры в случае их введения окажутся гораздо более жесткими, чем в 2014 году, пояснила она.

«<…> настоящий прогресс возможен только в обстановке деэскалации, а не эскалации. Россия должна предпринять действия, направленные на деэскалацию ситуации, только тогда мы можем добиться прогресса», — отметила Шерман. По ее мнению, если российская сторона откажется идти по дипломатическому пути, то покажет, что никогда не была на него нацелена.

В свою очередь Рябков заметил, что у России нет никаких планов нападения на Украину. «<…> все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.