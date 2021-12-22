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Здоровье
22 декабря 2021  12:52

В США доля заболевших «омикроном» за неделю выросла до 73%

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За минувшую неделю число заражений омикрон-штаммом от общего числа случаев в Соединенных Штатах выросло с 8–10% до 73%. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает оперативный штаб Москвы.

Таким образом, число заболевших новым штаммом коронавируса в США удваивается каждые два дня.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Омикрон-штамм уже выявлен в 106 странах мира. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент Владимир Путин заявил об эффективности «Спутника V» против нового варианта Covid-19.

#США #омикрон #коронавирус
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