В Совфеде оценили размер зарплаты, необходимый для начисления максимума пенсионных баллов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За год можно получить не более десяти пенсионных баллов, причем для начисления такого их количества в 2026-м необходимо зарабатывать 248 тыс. рублей в месяц. Об этом рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова, передает РИА Новости.

«Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 млн 979 тыс. рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц», – отметила член Совета Федерации. И пояснила, что для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов заработная плата должна равняться этой сумме или превышать ее.

Соответственно, привела пример Мельникова, при стаже 37 лет и максимальной заработной плате 248 250 рублей размер пенсии составит 67 585,59 рубля.

«Данная сумма получается путем умножения полученных гражданином пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году – 156,76 рубля – и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии – 9584,69 рубля», – объяснила она.

