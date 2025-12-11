news_header_top
Общество 11 декабря 2025 14:01

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Фото: kremlin.ru

С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 %, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», – отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.

#индексация пенсий #Владимир Путин
