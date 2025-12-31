Депутат Бессараб рассказала, как вырастут страховые пенсии с 1 января 2026 года

Страховые пенсии, самый распространенный вид пенсионного пособия в России, проиндексируют с 1 января 2026 года. Об этом рассказала «Татар-информу» член Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Более 38 млн получателей страховых пенсий ждет индексация в размере 7,6%. С учетом прогнозного значения инфляции (6,8%), сумма повышения должна превысить рост цен. Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров», – сообщила «Татар-информу» Бессараб.

В результате средний размер страховых пенсий по старости с Нового года увеличится до 27,1 тыс. рублей. Повышение составит около 2 тыс. рублей.

В первый месяц нового года вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, предпринимателей, автолюбителей, банковских клиентов. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».