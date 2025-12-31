news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 31 декабря 2025 09:33

Депутат Бессараб рассказала, как вырастут страховые пенсии с 1 января 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

Страховые пенсии, самый распространенный вид пенсионного пособия в России, проиндексируют с 1 января 2026 года. Об этом рассказала «Татар-информу» член Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Более 38 млн получателей страховых пенсий ждет индексация в размере 7,6%. С учетом прогнозного значения инфляции (6,8%), сумма повышения должна превысить рост цен. Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров», – сообщила «Татар-информу» Бессараб.

В результате средний размер страховых пенсий по старости с Нового года увеличится до 27,1 тыс. рублей. Повышение составит около 2 тыс. рублей.

В первый месяц нового года вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, предпринимателей, автолюбителей, банковских клиентов. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе
Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе
#индексация пенсий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

30 декабря 2025
Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

30 декабря 2025