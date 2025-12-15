Прибавка 10 тыс. рублей к пенсии с 1 января: кого коснется в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У некоторых жителей Татарстана размер пенсии с 1 января вырастет более чем на 10 тысяч рублей. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

Столь значительную прибавку к пенсии получат пенсионеры, которым в декабре исполнилось 80 лет, а также те, кто будет признан инвалидом I группы, поскольку им будет назначена фиксированная часть пенсии в удвоенном размере. Напомним, что с 1 января размер фиксированной части пенсии составит 9 584,69 рубля.

Стоит отметить, что увеличение назначается исключительно по одному из этих двух оснований — либо по возрасту, либо по инвалидности.

Кроме того, с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии на 7,6%. Соответственно, если сложить две данные прибавки, получится, что у некоторых татарстанских пенсионеров размер выплаты увеличится более чем на 10 тысяч рублей.