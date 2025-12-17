news_header_top
Общество 17 декабря 2025 07:00

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для получения страховой пенсии жители Татарстана должны за время трудовой деятельности набрать не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет трудового стажа. Иначе они смогут быть получателями лишь социальной пенсии. Некоторые работают, имея статус самозанятых, но учитывается ли данный период в страховом стаже – в материале «Татар-информа».

Татарстанцы, работающие как самозанятые, не обязаны перечислять взносы на обязательное пенсионное страхование. По этой причине время деятельности в данном статусе автоматически не включается в страховой стаж и не влияет на размер будущей пенсии.

В то же время самозанятые могут самостоятельно позаботиться о формировании пенсионных накоплений. Для этого предусмотрена возможность добровольной уплаты страховых взносов, благодаря которым соответствующий период будет учтен при расчете пенсии.

Подключиться к добровольному пенсионному страхованию можно через приложение «Мой налог», оформив участие в программе Социального фонда России. В таком случае человеку будут начисляться пенсионные баллы.

