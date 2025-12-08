news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 07:00

Фиксированная часть пенсии: на сколько вырастет в 2026 году у пенсионеров в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Фиксированная часть пенсии: на сколько вырастет в 2026 году у пенсионеров в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Страховая пенсия татарстанцев состоит из фиксированной и индивидуальной части. Если первая одинакова для всех, то вторая зависит от накопленных пенсионных баллов. В 2026 году у пенсионеров из Татарстана увеличится фиксированная выплата. На какую прибавку могут рассчитывать жители республики – в материале «Татар-информа».

Фиксированная часть страховой пенсии индексируется ежегодно. Напомним, что в 2025 году ее размер составляет 8 907,7 рубля. С 1 января 2026 года она будет увеличена до 9584,69 рубля.

Кроме того, с 1 января увеличится стоимость пенсионного балла – с 145,69 рубля до 156 рублей. Уровень индексации обоих показателей составит 7,6%, что выше уровня прогнозируемой инфляции (6,8%).

Соответственно, в среднем размер страховой пенсии у татарстанцев вырастет примерно на 2 тысячи рублей. Например, если человек в 2025 году получает пенсию 30 тысяч рублей, то в 2026-м эта сумма вырастет на 2 280 рублей.

#страховые пенсии #пенсионеры рт #пенсии по старости #пенсии в рт #индексация пенсий #доплата к пенсии #надбавка к пенсии #выплата пенсий #повышение пенсий #пенсия #пенсионеры #пенсии #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025