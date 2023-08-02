Из старого дебаркадера в Свияжске сделают Музей реки

Фото: "Казанские ведомости"

Старый дебаркадер в Свияжске может стать местом для нового Музея реки, заявил замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» в прошлом году занимались ремонтом этого дебаркадера.

Натфуллин напомнил, что на сегодня уже разработана концепция музея-заповедника, причем ей уже более десяти лет. Однако реализация этой идеи откладывалась, так как не было решения о том, где именно размещать такой музей.

«Наконец эта идея приобрела место, это уже большой шаг. В будущем, думаю, этот музей там будет создан», — приводят его слова «Казанские ведомости».

В 2021 году дебаркадер был привезен с казанского пляжа «Локомотив». Здесь лодка долгое время использовалась, как тренировочная база для Речного техникума. В эти выходные он станет площадкой для лектория в рамках фестиваля «Народная лодка».