В Рязанской области с 1 марта отменят систему QR-кодов в общественных местах

С 1 марта для посещения заведений общепита, культуры, спортивных оганизаций, ТЦ и других общественных мест жителям Рязанской области больше не потребуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение губернатора региона Николая Любимова.

Однако, до 27 марта будет продлен режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет.

На этот же срок продлят и запрет на работу общепитов в ночное время (с 03:00 до 06:00). Заведениям разрешат работать только навынос.

Кроме того, согласно документу, рабочая смена сотрудников соцзащиты стационарного обслуживания увеличится до 14 дней.

С начала пандемии коронавируса в Рязанской области зарегистрировали 98 567 случаев заражения. За последние сутки заразилось 924 человека.

Ранее врач-инфекционист клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» заявил о том, что регионы и крупные города могут снимать ограничения, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2, если более 80% населения обладают иммунитетом к нему.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.