В России за 24 часа госпитализировали более 9 тыс. пациентов с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 9 136 человек с коронавирусом. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на данные оперативного штаба.

Общий прирост суточной заболеваемости в стране составил 38 850.

«(За сутки в России) выявлено 38 850 новых случаев; количество госпитализаций составило 9 136 человек, на 0,34% меньше по сравнению с 20 января», — приводится сообщение федерального оперштаба.

Отмечается, что больше всего заболевших выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5 922) и Московской области (4 424).

Также за день от коронавируса скончались 692 пациента.

Напомним, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире на 21 января составил порядка 3, 8 млн человек.

20 января ряд европейских стран обновил антирекорды по суточному приросту пациентов с Covid-19.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон» сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено 1 682 случая заражения новым штаммом.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На следующей неделе глава государства собирается провести совещание с членами Кабмина для обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в стране.