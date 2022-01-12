Путин поручил мобилизовать учреждения для увеличения объемов вакцинации от Covid

Необходимо мобилизовать учреждения разного рода, чтобы нарастить показатели вакцинации от коронавирусной инфекции. С таким поручением к Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что страна должна быть готова к новому удару пандемии. При этом на подготовку к нему осталось не больше двух недель.

«Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи Председателя Правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых», — приводит слова Путина РИА Новости.

Также на совещании с Кабмином он подчеркнул, что в России нужно повысить показатели диспансеризации для переболевших Covid-19. Достигнутые цифры недостаточны.