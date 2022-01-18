Коллективный иммунитет в России достиг 63,9%

Уровень коллективного иммунитета в России повысился до 63,9%. Об этом на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением Covid-19 заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем в 67 российских регионах фиксируется рост заболеваемости. В 42 субъектах РФ выявлено 1 682 случая заражения «омикроном», который является более заразным, чем все его предшественники.

«Мы внимательно следим за ситуацией с распространением штамма „омикрон“ в мире. Исходя из доступной информации на вчерашний день за последние четыре недели число подтвержденных случаев в мире увеличилось в 11,2 раза, что свидетельствует об очень высокой контагиозности возбудителя, с одной стороны, и повышения лабораторных возможностей стран, с другой стороны», — отметила Голикова.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.

