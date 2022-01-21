За сутки в мире выявили около 3,8 млн заболевших коронавирусом

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире составил порядка 3, 8 млн человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Также в некоторых странах были вновь установлены антирекорды по суточному приросту заболеваемости.

В Бразилии за последние 24 часа заболело 204 854 человек, в Германии — 133 536, в Израиле выявили 71 844 новых случаев заражения.

Кроме того, новые максимумы заболеваемости коронавирусом были установлены в Португалии — (52 549), Японии (41 485), Хорватии (11 343) и в Казахстане (15 872).

21 января ряд европейских стран также обновил антирекорды по суточному приросту пациентов с Covid-19.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон» сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено 1 682 случая заражения новым штаммом.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На следующей неделе глава государства собирается провести совещание с членами Кабмина для обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в стране.