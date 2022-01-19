На следующей неделе Путин обсудит с Кабмином ситуацию с Covid-19 в России

Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в России с Правительством на следующей неделе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация с ковидом текущая на каждом совещании с Правительством обсуждается, мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, Президент проведет, обязательно там это будет рассматриваться», — ответил представитель Кремля на вопрос, когда запланировано следующее совещание с Правительством по вопросам коронавируса.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон».

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено 1 682 случая заражения «омикроном», который является более заразным, чем все его предшественники.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.