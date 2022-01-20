В ЕС установлены новые антирекорды по суточному приросту пациентов с коронавирусом

Антирекорды суточной заболеваемости коронавирусной инфекции были установлены во Франции (464 769), в Италии (228 179), Бразилии (137 103) и Германии (112 323). Об этом сообщил ТАСС.

Также рекордное количество новых заболевших отмечают в Португалии (43 729), Словении (12 286) и в Хорватии (10 427).

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон» сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено 1 682 случая заражения новым штаммом.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На следующей неделе глава государства собирается провести совещание с членами Кабмина для обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в стране.