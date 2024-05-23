В России хотят ввести выплату женщинам за рождение детей в возрасте до 25 лет

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В России хотят начать выплачивать женщинам единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка, если оно происходит до достижения 25-летнего возраста. Соответствующий законопроект внесут в Государственную Думу депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что пособие должно назначаться независимо от материального положения молодых мам. Выплачивать его предполагается за каждого ребенка, который родится, пока молодая мать не достигнет 25-летнего возраста. Сроком вступления новеллы в силу предлагается сделать 1 января следующего, 2025 года.

Авторы инициативы обращают внимание на значительное снижение рождаемости в стране за последние десять лет, что, по их мнению, «может привести к демографической катастрофе». «Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам», — предупреждают парламентарии.

По оценке депутатов, около 40% россиянок «отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий». Многие к тому же торопятся получить опыт работы, чтобы стать финансово независимыми, и это тоже ведет к откладыванию рождения детей.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что предложение направлено на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. «<...> это <...> либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь», — уточнил он.

Ранее о причинах демографического кризиса и способах его купирования рассказал «Татар-информу» независимый демограф Алексей Ракша. Президент РФ Владимир Путин в указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поручил повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьих и последующих детей.