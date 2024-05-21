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Купленные на маткапитал квартиры хотят разрешить обменивать
Приобретенные на средства материнского капитала квартиры могут разрешить обменивать. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, передает РИА Новости.
Предполагается принять в первом чтении партийный законопроект, позволяющий обменивать купленную с использованием маткапитала квартиру на жилье либо большей площади, либо более дорогое по кадастровой стоимости.
Парламентарий поделился этими планами на заседании фракции с участием генерального директора АО «Дом.РФ» Виталия Мутко.
Ранее россиянам разрешили тратить материнский капитал на реконструкцию таунхаусов. Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» возмутился, почему маткапитал нельзя использовать в ипотеке по шариату.
О том, как в 2024 году тратят материнский капитал татарстанцы, рассказал Социальный фонд по РТ.
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