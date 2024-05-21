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Экономика 21 мая 2024 21:36

Купленные на маткапитал квартиры хотят разрешить обменивать

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Приобретенные на средства материнского капитала квартиры могут разрешить обменивать. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, передает РИА Новости.

Предполагается принять в первом чтении партийный законопроект, позволяющий обменивать купленную с использованием маткапитала квартиру на жилье либо большей площади, либо более дорогое по кадастровой стоимости.

Парламентарий поделился этими планами на заседании фракции с участием генерального директора АО «Дом.РФ» Виталия Мутко.

Ранее россиянам разрешили тратить материнский капитал на реконструкцию таунхаусов. Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» возмутился, почему маткапитал нельзя использовать в ипотеке по шариату.

О том, как в 2024 году тратят материнский капитал татарстанцы, рассказал Социальный фонд по РТ.

#Материнский капитал #маткапитал #Недвижимость
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