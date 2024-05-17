Минниханов возмутился, почему маткапитал нельзя использовать в ипотеке по шариату

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил усовершенствовать закон о партнерских финансах. Заявление прозвучало на сессии в рамках KazanForum, посвященной партнерским финансам.

«Первое предложение — предоставить участникам эксперимента возможность использовать средства материнского капитала. Почему нет? Когда данная мера доступна для любого. Какая разница? Мы же все живем в этой стране!» — возмутился Минниханов.

Он добавил, что в ипотеке в рамках эксперимента по партнерским финансам заинтересованы именно верующие мусульмане, причем чаще всего это многодетные семьи.

Татарстан стал одним из четырех российских регионов, где с сентября 2023 года стартовал эксперимент по партнерскому финансированию. В нем также участвуют Башкортостан, Чечня и Дагестан.

Сегодня на площадке KazanForum обсудят первые итоги эксперимента, в том числе на заседании экспертного совета, который возглавляет заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какие еще регионы хотят войти в эксперимент.