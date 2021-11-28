В России выявлены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявили в СовФеде

В России уже выявлены пациенты, заразившиеся новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил сенатор Владимир Круглый, передает РИА Новости.

«Штамм „омикрон“ уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — отметил заслуженный врач РФ.

Член Совета Федерации призвал прекратить авиасообщение с Египтом из-за потенциальных рисков, пока вариант «омикрон» коронавируса не будет изучен.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии и ряде других стран. Пока Россия ограничила из-за него въезд только из Гонконга и девяти стран юга Африки.