В России впервые выявили более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние 24 часа в России зарегистрировали 168 201 случай коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Количество госпитализаций составило 17 798 человек во всех 85 регионах страны. Наибольший прирост новых случаев заражения Covid-19 по-прежнему отмечается в Москве (25 019), Санкт-Петербурге (21 832) и Московской области (11 255).

Ранее, 29 января, заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в 100 тыс. человек. Тогда за день в РФ заразились 110 тыс. человек. С тех пор число новых пациентов по всей стране каждый день непрерывно растет.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.