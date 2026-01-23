СНГ, Китай и Башкирия: откуда в Татарстан едут учиться студенты

Вузы Татарстана остаются привлекательными для абитуриентов из зарубежных стран и других регионов России. Накануне Дня российского студенчества «Татар-информ» выпускает пятый годовой обзор с описанием географии потоков иностранных и иногородних студентов, голосующих за высшую школу Татарстана «мозгами».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – третий в России по вкладу межрегиональной миграции в бюджетный прием в вузы

Аналитический центр «Татар-информа» представляет результаты уже пятого ежегодного опроса трех ключевых вузов Татарстана о направлениях и динамике потоков иностранных и иногородних абитуриентов. Аналогичные обзоры мы выпускали в 2022-м, 2023-м, 2024-м и год назад. И каждый раз – под Татьянин день, или День российского студенчества.

Напомним, суть исследования проста – мы спрашиваем у вузов, из каких зарубежных стран и регионов России к ним в рамках прошедшей приемной кампании поступили студенты. Высшую школу в стране ранжируют по самым разным критериям, рейтингов – огромное количество. Но сквозь призму притоков «молодой крови» на вузы не смотрит никто. А нам кажется, что это самый очевидный показатель привлекательности как конкретного вуза в частности, так и региона, в котором он расположен, в целом.

География поступлений иностранцев характеризует место университета на международной, а иногородних студентов – на российской образовательной карте. Кроме прочего, показывая и экспортный потенциал высшей школы Татарстана – как в мире, так и внутри страны.

Татарстан – прежде всего, конечно, Казань – исторически входит в число центров высшего образования России, способных «пылесосить» молодежь хотя бы по соседним «сусекам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Центров высшего образования, способных «пылесосить» молодежь хотя бы по соседним «сусекам», в России не более двух десятков. А уж тех, куда едут за дипломом издалека, еще меньше. Татарстан – прежде всего, конечно, Казань – исторически входит в число избранных, даже несмотря на относительную близость республики к Москве (которая приводит, в свою очередь, к тому, что часть выпускников местных школ уезжает покорять столицу).

По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в бюджетном приеме на бакалавриат, специалитет и магистратуру в российские вузы доля лиц, получивших предыдущее образование в других субъектах РФ, в среднем в 2024-м составила 27%, или 157,4 тыс. человек (данных за прошлый год пока не вышло, но в последние годы эта доля медленно снижается – при росте абсолютных значений).

«Внутри» этой цифры на долю Москвы пришлось чуть больше 25%, еще 16% в межрегиональную миграцию в бюджетном приеме составил вклад Санкт-Петербурга. Татарстан – на третьем месте с долей 4,2% (следом идут Свердловская и Ростовская области, в которых действуют Уральский и Южный федеральный университеты соответственно).

На октябрь 2025-го в вузах на территории Татарстана обучалось более 155 тыс. студентов, а годом ранее – свыше 149 тыс. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане обучается более 155 тыс. студентов, из них более 20 тыс. – иностранцы

И это неудивительно, так как Татарстан остается в топ-5 регионов России по численности грызущих гранит науки в высших учебных заведениях «бюджетников». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки РТ, по состоянию на октябрь 2025-го в вузах, расположенных на территории Татарстана, обучалось более 155 тыс. студентов (годом ранее – свыше 149 тыс.). Из них примерно половина, как и ранее, – на бюджетной основе (в целом по РФ, как заявлял глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, таких 440 тыс. человек).

Очную форму в республике предпочло более 103 тыс. человек (или 66,5%), еще 36,6 тыс. (около 24%) в этой сумме составляют заочники, смешанную форму выбрало всего 15,2 тыс. студентов (около 9,8%). Такое распределение долей держится уже не первый год, в этом плане все стабильно.

Контингент иностранных обучающихся в Татарстане сейчас составляет 20,4 тыс. граждан. Основной поток традиционно приходит из стран Центральной Азии – бывшего СССР (в том числе Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана), близкого «по духу» Ближнего Востока (Ирана, Египта и Турции), а также Китая. Именно эти страны в Минобрнауки РТ назвали «целевым регионом для развития экспортного потенциала образовательных услуг Татарстана» в 2021–2025 годах.

Статистически в вузах РТ обучаются студенты из 14 стран ближнего зарубежья и 104 стран дальнего зарубежья, в реальности широта охвата земного шара достигается за счет единичных случаев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В списке почему-то нет Индии, хотя в 2024-м, как сообщалось в СМИ, Татарстан по числу студентов из этой страны (1,2 тыс. человек, в основном все они обучались в Казанском государственном медицинском университете, КГМУ) стал четвертым в России (и вторым после Башкирии в ПФО). Студентов из Китая у нас было тогда больше (1,9 тыс.), но республика по этому показателю стала лишь пятой в стране (но первой в ПФО).

Вероятно, историческая нацеленность на оказавшиеся в новых реалиях «дружественными» для России государства, как теперь принято называть, Глобального Юга и обернулась тем, что за минувшую пятилетку, несмотря на все геополитические катаклизмы, высшей школе Татарстана вообще не пришлось серьезно перестраивать свою работу.

Стоит отметить, что хотя в общем «котле» статистически «варятся» студенты из 14 стран ближнего зарубежья и 104 стран дальнего зарубежья, в реальности широта охвата земного шара достигается за счет единичных случаев. Например, в КФУ в прошлом году поступили трое граждан Перу и двое – из Чада, одноименное озеро на территории которого, где изысканный бродит жираф, прославил в веках Николай Гумилев.

В прошлом году глава пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметшина отмечала существенный рост количества иностранных студентов в вузах Татарстана – за предыдущую «пятилетку» (2020–2024 годы) на 4 тыс. человек. В 2024-м в ведомстве сообщали о 22,1 тыс. иностранцев, в 2023-м – о 22,7 тыс. Несмотря на очевидное снижение общего количества, в целом доля таких студентов в последние годы колеблется вблизи 15%.

«Ежегодный рост количества иностранных студентов действительно наблюдался в Татарстане до 2024 года, тогда их количество составляло 22 тыс. человек. Сейчас эта цифра сократилась на 2 тысячи человек. Это произошло в связи с ужесточением со стороны вузов условий принятия на обучения иностранных граждан. Вместе с тем желание иностранных граждан обучаться в наших вузах продолжает оставаться на высоком уровне», – ответили на запрос «Татар-информа» в Минобрнауки РТ.

В КФУ в 2025-м на бакалавриат и специалитет было принято чуть более 8,9 тыс. человек, из них 1272 – иностранцы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КФУ: больше нет студентов из Ирака, но взрывной рост из Магадана

По традиции «Татар-информ» в рамках подготовки исследования опросил три ведущих университета Казани: Казанский федеральный (КФУ, один из восьми с таким статусом в России и единственный в Приволжском федеральном округе), а также КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева и «просто» КНИТУ (в прошлом – КХТИ им. С. М. Кирова). Эти крупные и сильные университеты известны и в стране, и в мире, они традиционно аккумулируют самое большое число заявок от «внешних» абитуриентов – как иностранных, так и иногородних. Поэтому по данным от этих вузов можно делать выводы о ключевых трендах студенческой иммиграции в республику.

На этот раз мы попросили участников опроса дополнительно «сверить» цифры приема иностранцев и иногородних студентов, которые они предоставляли с 2021 года. Таким образом, пятый обзор фиксирует динамику за минувшую «пятилетку».

В КФУ не раз сообщали, что более половины иностранцев и почти все приезжие (не из Татарстана) поступают в головной вуз в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общий приток студентов с 2021 года в КФУ сократился – всего на бакалавриат и специалитет в 2025-м было принято чуть более 8,9 тыс. человек. Тогда как в 2021-м – более 10,3 тыс., а в 2024-м – свыше 9,2 тыс. При этом количество поступивших в КФУ иностранцев даже чуть выросло – до 1272 человек вместо 1253 годом ранее (такой вывод можно сделать из тех разрозненных данных, что в вузе предоставили «Татар-информу»; общей цифры нам не назвали).

С иногородними все проще – их число за год сократилось, но чисто символически – до 3122 человек (с 3142 человек). Однако напомним, что в 2021-м КФУ принял более 3,5 тыс. иностранных и свыше 4,2 тыс. иногородних студентов.

Все цифры в главном вузе Татарстана дают с учетом зачислений в филиалы в Елабуге и Набережных Челнах, а также в Каире (там, правда, все «по нулям») и узбекском Джизаке (уже 147 «платников»). Ранее в КФУ не раз сообщали, что более половины иностранцев и почти все приезжие (не из Татарстана) поступают в головной вуз в Казани.

В региональном и страновом разрезе статистика приведена в таблицах. Отметим некоторые особенности – в формате открытых вопросов. К сожалению, в КФУ что-то комментировать не стали.

Основной контингент зарубежных обучающихся в единственный в ПФО федеральный вуз складывается, как и ранее, из граждан Туркменистана, Китая, Узбекистана и Ирана. По цифрам видно, что эти потоки существенно «пляшут» год от года, но стратегических изменений не происходит. В последние два года в КФУ приезжают студенты и из Индии (и тоже в основном на медицинские направления), но с 2021-го больше не поступали представители Афганистана (тогда было принято 16 человек) и Индонезии (25 человек, еще один студент приехал в 2022-м). А после 2023-го – Египта (тогда их было 35 человек).

Также практически не поступает в КФУ молодежь из Киргизии (всего один студент в последнюю приемную кампанию) и Колумбии (двое, хотя раньше в обоих случаях было больше). И нет приема студентов из Ирака: в 2021-м оттуда было принято 39 человек, в 2024-м – всего один, а в прошлом году – ни одного.

Еще интереснее выглядит география иногородних притоков. С одной стороны, статус Приволжского федерального КФУ оправдывает, как и ранее, на все сто. С другой, «пылесос» окружного мегавуза, похоже, работает все менее интенсивно, и дело не только в общем падении числа принятых на первый курс студентов. Количество студентов из 13 регионов, вместе с Татарстаном входящих в ПФО, с 2021-го снизилось с более чем 2,8 тыс. до 1,8 тыс. человек. Как из-за сокращения притока из Башкортостана (хотя его безусловное лидерство по общему числу приезжих остается константой) и ряда других приволжских субъектов. Так и за счет одновременного роста поступлений с других территорий.

Например, существенно сократился приток из регионов Урала (в частности, Свердловской и Челябинской областей, а также из ХМАО) и Центральной России (в том числе из Московской агломерации). Но при этом вырос – из Сибири и Дальнего Востока, с юга (включая Северный Кавказ) и с северо-запада (и не за счет Санкт-Петербурга).

Правда, совершенно необъяснимым выглядит скачок принятых в прошлом году студентов из Магаданской области (сразу 119 человек, ранее оттуда приезжали единицы), и это на фоне в принципе стабильной картины по числу поступающих с остальных территорий восточной части России. В случае с северо-западом рост тоже зиждется на схожем с «магаданским» скачком, но уже из Ненецкого АО (58 человек, ранее – так же по одному-двое). И некоторым усилением «поставок» из Новгородской области.

С юга в Казань в основном едут с Кубани, и этот поток стабилен. Но в последние три года выросло число студентов из Луганской Народной Республики: Татарстан шефствует в двух городах субъекта – Лисичанске и Рубежном.

Расширению географии можно только порадоваться. Но реальную «федерализацию» КФУ должны будут подтвердить следующие приемные кампании. Главный фактор наметившегося разворота, впрочем, очевиден – приток молодежи даже из самых отдаленных от Татарстана субъектов РФ обусловлен не столько демографическими причинами и качеством образования, сколько привлекательностью Казани как места для жизни. Будущей, когда диплом уже будет в кармане.

Прием в 2025-м в КНИТУ-КАИ остался практически на уровне предыдущего года – 2,6 тыс. поступивших на бакалавриат и специалитет, при этом число принятых иностранцев сократилось до 259 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КАИ и КНИТУ: «туркменский фонтан» иссяк

В двух национальных исследовательских университетах Казани наблюдаются во многом схожие тенденции. Так, хотя прием в 2025-м в КНИТУ-КАИ остался практически на уровне предыдущего года (2,6 тыс. поступивших на бакалавриат и специалитет, в том числе на бюджет и на платное), число принятых иностранцев существенно сократилось – с 668 до 259 человек. За пятилетку это минимум.

В КНИТУ количество принятых в 2025-м снизилось незначительно, но число иностранцев упало также ниже плинтуса – до 191 человека.

Причина в обоих случаях одинаковая – Туркменистан. По данным КАИ, в прошлом году поток из этой страны резко сократился, особенно в сравнении с 2023-м. Тот взлет в вузе объясняют просто – в 2022 году в Туркменистане на государственном уровне признали диплом КАИ. В итоге поток скакнул до фантастических цифр. В КНИТУ объяснение дали более обтекаемое: наибольшее представительство в контингенте иностранных обучающихся у Туркменистана «является отражением опыта сотрудничества вуза с организациями этого государства по целевому приему и обучению».

Снижение же числа студентов из этой страны в прошлом году в КАИ объяснили «уменьшением плана приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг». Очевидно, речь идет все-таки о структурном изменении.

В целом за пятилетку, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе КНИТУ-КАИ, в притоках студентов в вуз случились следующие изменения. Во-первых, число граждан Китая выросло почти в три раза. Студенты из Поднебесной обучаются в том числе по программе двойных дипломов с Северо-Западным политехническим университетом в китайском Сиане. Наибольшей популярностью у них пользуются программы «Двигатели летательных аппаратов» и международного подготовительного отделения. «Также есть запрос на образовательные программы авиационного профиля, связанные с вертикальным взлетом и посадкой летательных аппаратов, на программы в области вертолетостроения, беспилотных летательных аппаратов и дроновых систем», – отметили в вузе.

В то же время наблюдается значительное снижение потока иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, например, из Египта. Возможно, «это связано с увеличением стоимости образовательных услуг», предположили в КАИ.

В КНИТУ количество принятых в 2025-м снизилось незначительно, но число иностранцев упало также ниже плинтуса – до 191 человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В КНИТУ заявили, что основными «поставщиками» в последние годы для университета были страны Центральной Азии – в основном государства СНГ (или бывшие республики СССР): на их долю приходится более 80% контингента иностранных граждан. «Это объясняется различными факторами, в том числе значительным ростом численности выпускников средних учебных заведений в отдельных странах СНГ (например, Туркменистана), исторической общностью систем образования, традиционно положительным отношением к российскому образованию, а также снижением притока абитуриентов из стран Восточной Европы, Латинской Америки, Юго-Западной Азии и Африки вследствие возрастания санкций в отношении России».

Что касается иногородних студентов, то в основном и в авиационный вуз, и в КНИТУ поступает молодежь из регионов ПФО. И немножко – с Урала. В случае с КАИ лидируют по абсолютным цифрам Башкортостан, Чувашия и Удмуртия. Если в 2021 году из соседних по округу регионов зачислили 492 человека, то в 2025-м – уже 633. Из других регионов поток вырос менее существенно – с 72 до 117 человек (пик пришелся на 2024 год).

А вот в КНИТУ за пятилетку, при некотором снижении числа поступивших из родной республики и росте приема из регионов ПФО (с 1 тыс. в 2021 году до почти 1,2 тыс. в 2025-м), приток из других субъектов РФ вырос более заметно (с 370 до 614 человек в те же годы). Но все же реального разворота тренда пока не происходит.

В вузах такую региональную «зависимость» осознают как некую проблему. «Университет заинтересован в расширении географии поступающих, поэтому мы развиваем сотрудничество с образовательными организациями в регионах России», – отметили в КНИТУ-КАИ. Добавив, что «жители отдаленных регионов, заинтересованные в получении качественного инженерного образования, особенно связанного с авиастроением, вертолетостроением и двигателестроением, зачастую выбирают КНИТУ-КАИ для поступления»: «Так, к нам ежегодно поступают ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Саха (Якутия) и Коми, Челябинской и Кемеровской областей, Красноярского края. В этом году к нам поступили также ребята из Чукотского автономного округа, Забайкальского и Алтайского краев, Амурской, Архангельской и Сахалинской областей».

Для привлечения иностранных и иногородних абитуриентов университеты Казани постоянно принимают участие в образовательных выставках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Понятное дело, что речь идет о единичных случаях. Однако в случае с техническими вузами важнее, что называется, меньше, да лучше – то есть собирать «сливки», а не «собирать» массы. Для привлечения иностранных и иногородних абитуриентов университеты Казани на постоянной основе принимают участие в образовательных выставках как в регионах РФ, так и в странах СНГ. Например, делегация одного КАИ только за прошлый год посетила Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на Дону, Челябинск, Якутск и города ПФО, а также Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Другие вузы своими потугами на ниве образовательного маркетинга делиться с «Татар-информом» не стали. Но занимаются они тем же самым, поскольку, как давно доказала практика, участие в образовательных выставках является достаточно эффективным инструментом повышения узнаваемости бренда университета. Под другим инструментом, думается, подписались бы все. Но описали его в КАИ: «Самый эффективный способ привлечения обучающихся из регионов и других стран – «живая» реклама. Иностранные и иногородние обучающиеся университета, довольные образованием, общежитиями и другими возможностями, предоставляемыми университетом, рассказывают об этом своим знакомым, тем самым привлекая новых абитуриентов».

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что качество контингента иностранных студентов оставляет желать лучшего Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минобрнауки РТ: количество иностранных студентов останется на цифре 20 тысяч

По данным Минобрнауки РФ, в 2025 году в России обучались более 414 тыс. иностранных студентов из 185 стран мира (то есть около 8% из 4,5 млн российских студентов в целом). И более 75% из них – из стран СНГ, Китая и Индии. Число иностранцев, поступивших в российские университеты в 2025 году, превысило 66 тыс. человек, рассказывал в ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Отмечая, что это свидетельствует о престиже отечественного образования за рубежом.

Согласно Указу Президента РФ, к 2030 году количество иностранных студентов в российских вузах должно вырасти до минимум 500 тыс. человек. Задача не выглядит недостижимой, хотя федеральные власти сами себе ее усложняют – в частности, ужесточая требования к тестам по русскому языку (до недавнего времени иностранцы могли поступать в наши вузы, вообще не сдавая такой экзамен). Однако дело это правильное – в марте прошлого года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, выступая на заседании в НИУ ВШЭ, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве, заявил, что качество контингента иностранных студентов оставляет желать лучшего. И что «лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете».

Как бы то ни было, но уже реализованные и грядущие новации в образовательной госполитике, вероятно, будут «давить» на объемы приема иностранцев в российские вузы. В Минобрнауки РТ в предыдущие годы прогнозировали, что количество иностранных студентов в Татарстане будет расти на 2–3% в год (как минимум), или останется в ближайшие годы хотя бы на достигнутом максимуме, то есть в районе 21–22 тыс. студентов.

Более 75% иностранных студентов в России – из стран СНГ, Китая и Индии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Теперь радужные ожидания властям пришлось существенно скорректировать: «Условия приема в вузы иностранных граждан ужесточаются. Наш прогноз, что уровень останется на цифре 20 тыс. студентов».

«Интерес иностранных граждан к высшему образованию в Республике Татарстан неизменно растет. Это в первую очередь связано с тем, что Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся и открытых международному сотрудничеству регионов России, проводя активную внешнеэкономическую политику и выступая площадкой для ряда резонансных международных научно-образовательных мероприятий, многие из которых проводятся на регулярной основе и являются визитными карточками республики», – в то же время добавили в ведомстве.

Отметим, что такой контингент для российских вузов – показатель не только престижа, но и прямой вклад в кассу, так как львиная доля граждан из других стран обучается в России исключительно на коммерческой основе. Например, в КНИТУ-КАИ плата за обучение иностранцев на текущий момент составляет примерно 10% доходов от внебюджетной деятельности. Но в течение минувшей пятилетки эта доля вырастала и до 35% (уменьшение в вузе объяснили увеличением доходов от науки). Впрочем, заработки вузов – тема для отдельного исследования.

Иногородние студенты – в отличие от иностранцев – чаще всего потом остаются в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напоследок – о наболевшем. Если за притоком иностранцев в вузы Татарстана в Минобрнауки РТ так или иначе «присматривают», то иногородние студенты по-прежнему остаются вне поля внимания властей всех уровней. В ведомстве дежурно заявляют, что, «согласно результатам ЕГЭ в вузы, находящиеся в республике, имеют право поступать граждане из любых регионов РФ». Конечно, следить за всем этим племенем младым, незнакомым вроде бы не дело республиканского министерства, тем более что вузы подчиняются не ему, а федеральному Минобрнауки (и то не все; КГМУ, например, входит в орбиту Минздрава РФ, а Казанский государственный аграрный университет – Минсельхоза РФ).

Но дело в том, что ежегодный приток в Татарстан десятков тысяч иногородней молодежи – штука посильнее, как говорится, «Фауста» Гете. В силу вузовской социализации – в отличие от иностранцев – такие студенты чаще всего в Татарстане потом и остаются. Ведь мощность образовательной миграции, как правило, зиждется не столько на качестве высшей школы, сколько на красочных перспективах – будущего трудоустройства, профессионального роста, насыщенной и комфортной жизни. А Казань в этом плане давно уже доказала, что третья столица России не просто зарегистрированный городом еще в 2009-м в Роспатенте товарный знак. А объективная реальность, данная нам всем в ощущениях.

В общежитиях проживает лишь чуть более 37 тыс. студентов вузов Татарстана, то есть менее четверти от общего количества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» не раз отмечал, что Татарстану стоило бы оценить ежегодный вклад студентов – и не только иногородних, но и иностранных (чтоб два раза не вставать) – в экономику как Казани, так и всей республики. В других регионах (в частности, в Томске) таким занимались, методики есть, и они не из разряда высшей математики.

Например, по данным Минобрнауки РТ, в общежитиях проживает лишь чуть более 37 тыс. студентов, то есть менее четверти от общего количества. Или более трети, если считать только от числа очников. Значит, остальным родители или арендуют, или покупают квартиры (многие в расчете на то, что и сами переедут когда-нибудь вслед за любимым чадом). Кроме рынка жилья, студенты тратят деньги на продукты питания, одежду и обувь, всевозможные услуги – от транспорта до общепита.

В Татарстане давно научились оцифровывать вклад в экономику региона от туристов. Но студенты в таком измерении величина не переменная, а постоянная. И более комплексная. В Минобрнауки РТ «Татар-информу» заявили, что курируют только образовательный процесс в вузах. Кажется, давно пришла пора посмотреть на тему с широко раскрытыми глазами.