Три инвестиционных сдвига: почему в Татарстане изменилась структура вложений в экономику

Татарстан продолжает наращивать инвестиции рекордными темпами. Но интересно то, что произошли структурные сдвиги, которые – если это не случайность и они закрепятся – вселяют большие надежды. О трех изменениях, замеченных в статистике, рассуждает экономический обозреватель «Татар-информа» Александр Попов.





В рамках ПМЭФ-2025 Татарстан уже по традиции был признан одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Рост на 44,7% – больше, чем у всех в ПФО

Татарстан на ПМЭФ уже по традиции был признан одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Да, наша республика в профильном рейтинге, который с 2014 года выпускает Агентство стратегических инициатив, по итогам 2024-го разделила второе место с Нижегородской областью. Но ведь это место мы заняли уже седьмой раз, а впереди только Москва, лидерство которой на общем фоне настолько неоспоримо, что столицу, по логике, стоило бы вообще вынести за скобки. И если уж награждать, то вне конкурса.

На третьем месте, кстати, расположились Московская область, а также Башкортостан. «Самое главное ведь не рейтинг, а результаты. Они у нас действительно улучшились: за прошлый год рост на 12%, в первом квартале этого года – на 38%. То есть рублем голосовали», – прокомментировала итоги федерального конкурса руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина «Татар-информу».

Действительно, по итогам прошлого года объем инвестиций в Татарстан вырос на 12,7%, в реальном объеме преодолев историческую планку в 1,43 трлн рублей. А по итогам первого квартала 2025-го вложения в республику скакнули уже на 38,4% (к аналогичному периоду 2024-го), до 357,6 млрд рублей. При этом без учета субъектов МСП и «объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами» рост оказался еще выше – 44,7%, в реальном выражении это более 276,3 млрд рублей.

Для сравнения: в среднем по всему ПФО темп роста инвестиций за первые три месяца 2025 года составил 14,3%, в Нижегородской области – скромные 4,3%, а в Башкортостане и вовсе было зафиксировано сокращение на 5,4%. Схожую с Татарстаном скоростную динамику из других регионов России показали Московская (44,1%), Тульская (40,4%) и Мурманская области (42,8%), а также Красноярский край (43%); при этом есть и регионы, в которых был еще более ускоренный рост (и наоборот). В Москве объемы инвестиций за первый квартал, кстати, просели, пусть и всего на 1,1%.

Казань уступила первое место Елабужскому району

Среди муниципальных образований Татарстана первое место занял Елабужский район с 124,8 млрд рублей привлеченных средств, на второе место сместилась Казань с объемом 54,8 млрд рублей, на третьем – Нижнекамский район с суммой вложений 41,3 млрд рублей.

В целом по РФ инвестиции в основной капитал за январь – март текущего года выросли на 8,7%. В сравнении со второй половиной 2024-го темпы ускорились, но в сравнении с первым кварталом (рост тогда составил 14,8%) замедлились вдвое.

«Высокая инвестактивность сохраняется в отдельных специфических отраслях и смещается в потребительские», – отмечалось в статье в газете «Коммерсантъ».

При этом в Татарстане о замедлении говорить не приходится. Ведь по итогам первого квартала 2024 года инвестиции у нас вырастали на 40,1% (к аналогичному периоду 2023-го), до 233,1 млрд рублей.

Как справедливо отмечала замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, первый квартал имеет незначительный вес в годовом объеме инвестиций, и «важно следить за уровнем инвестиционной активности в последующие кварталы».

Действительно, в течение прошлого года Татарстанстат фиксировал «качели» – например, падение вложений по итогам третьего квартала на 21%, а по итогам четвертого – рост на 32,7%. Но на этот раз «Татар-информ» не смог пройти мимо не столько фантастической динамики, сколько случившихся в начале этого года удивительных структурных изменений. Вопрос, временные это флуктуации или сдвиги, которые закрепятся и в итоге скрасят «карту будня», пока остается открытым. Но запомнить их стоит.

Сдвиг первый – видовой

Первое, что сразу бросается в глаза, – это существенный сдвиг в видовой структуре инвестиций. Традиционно примерно 50% в ней занимали вложения в здания (жилые и другие) и сооружения, а также так называемые расходы на улучшение земель. По итогам 2024-го, к примеру, на них суммарно пришлось 52,4%. Это выглядит логично – инвестпроекты зачастую начинаются с подготовки земельных участков или приобретения коммерческой недвижимости. В последние годы направление росло еще и из-за опережающего строительства инфраструктуры – в том числе транспортной, необходимой для переориентации поставок. Такие вложения обычно весьма капиталоемкие, но, по устоявшемуся мнению экономистов, «простые».

Так вот, по итогам первого квартала 2025-го в Татарстане доля земель и зданий неожиданно сократилась до 30,2% (в деньгах – примерно до 84,5 млрд рублей). При одновременном кратном росте доли вложений в машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – до 64,1% (или до 177,1 млрд рублей). По итогам прошлого года доля этого уже «сложного» направления составила 39,5%. А ранее обычно колебалась в районе 30%. Вложения в «железо», напомним, напрямую влияют на рост производительности труда, ведь станки и аппаратура априори «технологичнее» бетона и арматуры.

Вложения в «железо» напрямую влияют на рост производительности труда, ведь станки и аппаратура априори «технологичнее» бетона и арматуры Фото: © «Татар-информ»

Столь выдающийся скачок может свидетельствовать, с одной стороны, о росте производительности инвестиций. Хотя, по оценке ряда экспертов, в последние годы такие вложения частично носили замещающий характер, а потому не особо отражались на росте технологического уровня производств.

С другой, рост может объясняться вообще до банальности просто: оборудование сильно подорожало, в том числе и из-за удлинившихся логистических цепочек. По оценке, например, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), бурный рост капвложений в рублях в последние годы, с 2022-го по 2024-й, – более чем на четверть (25,8%) – во многом был обеспечен именно ростом стоимости импорта (комплектующих и оборудования).

Как отмечали аналитики ЦБ, в 2022-м по понятным причинам большинство российских предприятий встали перед необходимостью масштабных капиталовложений и оперативных решений для вынужденной перестройки производственных цепочек. А выбор поставщиков при этом существенно сократился, что, естественно, привело к росту конкуренции за инвестиционные товары и цен на них.

Альтернативные решения внутри страны и в дружественных странах, как правило, были доступны и раньше, «но рассматривались предприятиями как менее оптимальные, вероятно, из-за соотношения цены и качества».

«Некоторые предприятия, перешедшие на закупки оборудования у альтернативных поставщиков, сообщали о росте числа отказов работы оборудования, меньшем сроке его службы либо о более высоких ценах на сопоставимые по качеству аналоги. В этом случае для поддержания досанкционных темпов роста производства может требоваться направление на инвестиции большего объема прибыли», – также объяснили в Банке России.

А в ЦМАКП отмечали, что при всех вводных инвестиции в машины и оборудование к 2024 году вернулись лишь на уровень 2013-го, что свидетельствует «о накопившемся масштабном недоинвестировании в технологическую модернизацию».

«Причем это если не принимать в расчет скрытое удорожание машин и оборудования», – объяснял в интервью изданию «Монокль» заместитель гендиректора Центра Владимир Сальников. В экономической теории описанные условия фактически соответствуют ситуации перехода к повышенной норме накопления капитала при снижении отдачи от него.

Интересно, что по России в целом в видовой структуре инвестиций в первом квартале 2025-го ничего особо не поменялось – доля жилых и промышленных зданий даже выросла на 1,8%, до 49,4%, а доля вложений в машины и оборудование сопоставимо, на 1,5%, снизилась – до 36,7%.

В Татарстане же видовой сдвиг, несмотря на то что «не все так однозначно», случился. И хотя дальше все может вернуться на круги своя (например, по итогам 9 месяцев 2023 года в республике до 22% разово взлетала доля вложений в интеллектуальную собственность, обычно не превышающая 4%), зарубку на память оставить необходимо.

По РФ наибольший годовой рост в первом квартале также демонстрировали вложения в химпром Фото: © «Татар-информ»

Сдвиг второй – отраслевой

Как отмечала Полина Крючкова, на темпы роста инвестиций по РФ в целом в первом квартале повлияло более раннее начало строительного сезона из-за относительно теплой погоды в начале года. А потому наибольший вклад – суммарно 5,4 п.п. – в общий прирост дали инвестиции в жилые и нежилые здания и сооружения.

Как правило, динамика инвестиций в основной капитал сильно коррелирует с темпами роста объемов работ в строительстве. Но как раз стройка в Татарстане в первом квартале 2025-го просела – в целом на 9,5%, а только по крупным и средним организациям – на 19,3% (правда, в данном случае не стоит забывать про высокую базу предыдущих лет). А инвестиции, напомним, скакнули – при сокращении доли вложений в здания и земли. Так что все логично.

Видовой сдвиг дополняет и сдвиг в отраслевой структуре. В разрезе видов деятельности в Татарстане в первом квартале 2025-го 66% инвестиций, или 182,2 млрд рублей, пришлось на обработку (годом ранее – 32%), но далеко не всю. Так, 40,3% (111,3 млрд рублей) составила доля прочих транспортных средств и оборудования. Годом ранее доля этой категории, включающей в том числе военную технику и беспилотники, составляла всего 3,3%.

Доли двух традиционных лидеров при этом изменились менее значительно – у химпрома она выросла с 9% до 11,3% (31,2 млрд рублей), а у нефтепереработки сократилась с 8% до 6,2% (17,2 млрд рублей). Все эти отрасли, очевидно, являются достаточно технологичными.

Кстати, по РФ наибольший годовой рост в первом квартале также демонстрировали вложения в химпром (рост на 69,2%) и в обрабатывающие производства (на 41,9%). А инвестиции в выпуск прочих транспортных средств скакнули вообще в 3,1 раза! В этом плане Татарстан явно в тренде.

Добавим, что на операции с недвижимым имуществом в первом квартале 2025-го пришлось еще 8,2%, а на добычу полезных ископаемых (для нашей республики это, понятное дело, нефть) – всего 6,2%. Годом ранее доля добычи составляла 13,7%, операций с недвижимостью – 16,2%. А на втором месте в отраслевом распределении стояли транспортировка и хранение – 18,4% (в первом квартале этого года доля отрасли сократилась до 5,9% – логистика, очевидно, перестроилась).

В первом квартале доля собственных средств компаний немного (на 0,1%), но все-таки увеличилась Фото: © «Татар-информ»

Сдвиг третий – финансовый

Третий сдвиг, который стоит зафиксировать, связан с источниками инвестиций – доля кредитных средств в Татарстане выросла до 34%, с 2,7% в первом квартале 2024-го. С одновременным, естественно, сокращением доли собственных средств – традиционно главного ресурса для финансирования инвестиционных проектов, до 54,2% (с 72,5% в январе – марте 2024-го). Интересно, что сократилась и доля бюджетов – с 18,6% до 6,7%, в основном, правда, за счет федеральной составляющей (с 10,1% до 1,5%).

По РФ, кстати, в первом квартале доля собственных средств компаний немного (на 0,1%), но все-таки увеличилась – до 62%. Однако и доля банковских кредитов выросла тоже существенно – на 3,9%, до 15,1%. Снижение доли бюджетных инвестиций в общем объеме при этом составило сопоставимые 3,2% (с 12,9% до 9,7%). То есть в целом Татарстан не выбивается из общего ряда, хотя «финансовый» сдвиг оказался у нас более ярко выраженным.

На фоне высокой ключевой ставки, сильно охладившей корпоративное кредитование в стране, взлет инвестиционных заимствований в нашей республике вызывает вопросы.

Интересно, что сальдированный финансовый результат бизнеса в Татарстане в первом квартале составил 208,2 млрд рублей, или 101,6% к первому кварталу 2024-го, что существенно отстает от динамики инвестиций. При этом финансовые вложения компаний в начале 2025 года выросли до 2,36 трлн рублей (с 1,71 трлн годом ранее), но 83,4% этой суммы лежало на коротких банковских депозитах (1,87 трлн рублей). Это вроде бы подтверждает аксиому, что «сейчас бизнесу выгоднее положить средства на депозит, чем инвестировать». Впрочем, годом ранее эта доля была еще выше – 86,5% (в деньгах – 1,48 трлн рублей).

По прогнозу Минэкономразвития РФ, в этом году рост инвестиций не прекратится, но замедлится до темпа в 2,1%. В АИР Татарстана также считают, что динамика по итогам 2025-го окажется скромнее, чем в последние годы. Но при этом рассчитывают, что в сумме вложения в республику вырастут до очередного рекорда в 1,5 трлн рублей.

«С одной стороны, высокие рыночные ставки по кредитам и депозитам заставляют откладывать начало реализации части инвестиционных проектов. С другой стороны, структурная трансформация экономики, в том числе частичное импортозамещение, стимулирует инвестиции как в создание новых производств, так и в поддержание действующих», – описывали в ЦБ диалектику текущих инвестпроцессов в стране.

При этом локомотивами роста инвестиций давно стали «виды экономической деятельности, которые имеют стратегическое значение и требуют импортозамещения в приоритетном порядке, а также характеризуются высоким государственным спросом на продукцию», заявляли аналитики Центра развития НИУ ВШЭ.