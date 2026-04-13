Инвестиции сменили курс: во что бизнес вкладывал деньги в Татарстане в 2025 году

Инвестиции в Татарстане в 2025 году обновили рекорд, но замедлились в росте и заметно изменили структуру – ключевой приток средств пришелся на обработку и оборудование. Аналитический центр «Татар-информа» проанализировал статистику.





Официальные инвестиционные итоги года Росстат и его территориальные подразделения традиционно подводят с большой задержкой, в конце марта – начале апреля. Хотя о том, что в Татарстане в 2025-м был установлен очередной рекорд – более 1,67 трлн инвестиций в основной капитал, – было объявлено еще в январе. Запоздавшая статистика, таким образом, не столько подтверждает историческое достижение, сколько позволяет рассмотреть красивую сумму с разных ракурсов.

Первое, о чем стоит сказать, – темп роста инвестиций по итогам 2025-го составил «всего» 3,8%. Годом ранее, когда в Татарстане была взята предыдущая рекордная планка в 1,44 трлн рублей, ускорение составило 13,1% (в 2023-м вложения выросли еще быстрее, на 22%, а в 2022-м – на 10,5%). То есть угасание темпов (не путать с «денежными» объемами, которые за пятилетку практически утроились) очевидно.

«Общее замедление экономики и жесткая денежно-кредитная политика, естественно, приводят к скромным показателям инвестиционной деятельности. И этот тренд однозначно сохранится в текущем году», – объясняла глава АИР РТ Талия Минуллина в своем докладе на итоговой коллегии агентства, которая состоялась в начале 2026-го.

Среди других причин можно указать и на пресловутый эффект базы, и на то, что по итогам четвертого квартала в инвестиционном процессе был зафиксирован обвал сразу на 27,3%! (в деньгах – до 496,4 млрд рублей против 590 млрд за тот же период в 2024-м). И хотя такие «крылатые качели» в годовой динамике – явление для Татарстана не уникальное (в 2024-м на 21% проседал например, третий квартал) – спад в периоде, на который традиционно приходится пик годовой инвестактивности, выглядит симптоматичным.

При этом в прошлом году падение случилось и по итогам второго квартала – правда, тогда всего на 3,9%. Зато и в первом, и в третьем кварталах инвестиции разгонялись более чем на 38% соответственно.

Отметим, что без учета субъектов малого предпринимательства и так называемых объемов, «не наблюдаемых прямыми статистическими методами», инвестиции за прошлый год в Татарстане выросли существеннее – на 7,4%, до 1,34 трлн рублей. Цифру запоминаем, поскольку структурный «разбор полетов» Татарстанстат проводит именно от этой, а не от общей суммы.

Татарстан остается одним из немногих «инвестиционных оазисов» в России

Второе, о чем важно сказать, – на фоне «средней температуры» по РФ наша республика все еще остается одним из немногих в стране «инвестиционных оазисов». Ведь, по данным Росстата, в целом по России капвложения по итогам 2025-го сократились – в реальном выражении на 2,3% (рост был только в первом квартале).

И случилось это впервые за пять лет! До этого четыре года инвестиции только и делали, что увеличивались – на 8,4% в 2024-м, на 9,8% в 2023-м и на 6,7% в 2022-м (по оценке ЦБ, средний темп роста за 2021-2024 годы составлял 8,4%).

Эффект базы и в данном случае не основная причина спада, который для большинства экспертов и наблюдателей вообще оказался неожиданным. Напомним, Минэкономразвития РФ в сентябре прогнозировало, что по итогам года инвестиции вырастут на 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом» в конце декабря, ставил на 0,7%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в феврале 2026-го на заседании Комитета Госдумы по экономполитике, назвал падение капвложений «естественной платой за снижение инфляции», списав все таким образом на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), проводимую Банком России. Сам ЦБ, впрочем, особой трагедии в статистике не увидел. Основной причиной ослабления инвестиционной динамики в регуляторе назвали охлаждение внутреннего спроса (доля предприятий, сообщающих о недостаточном спросе, в целом по экономике за год выросла на 7 п. п., до 22%). А на это, собственно, во многом и направлена та самая ДКП.

При этом в Банке России подчеркнули, что, несмотря на спад, объемы капвложений остались вблизи максимума последних лет, которые характеризовались «повышенной инвестиционной активностью». То есть все еще на достаточно высоком уровне. Хотя существенная доля предприятий наращивала производственные мощности, по факту, просто по инерции, «в результате осуществленных ранее инвестиций».

По данным опросов Банка России, около 60% компаний в целом по экономике (особенно в добыче и сельском хозяйстве) инвестировали главным образом лишь в поддержание действующих производств. Тогда как в интенсификацию и модернизацию производств – 42%, а в расширение мощностей – 28%. «Это указывает на постепенное смещение инвестактивности от расширения к поддержанию работы производств», – констатировали в газете «Коммерсант».

В обработку было направлено почти 50% всех инвестиций

Третье: в случае с Татарстаном стоит зафиксировать три структурных сдвига в инвестиционном процессе, выявленные АЦ «Татар-информа» еще при разборе итогов первого квартала 2025-го. В дальнейшем эти сдвиги получили развитие и в первом полугодии, и по итогам девяти месяцев – и были окончательно «отлиты в граните» в статистике за весь прошлый год.

Все эти изменения обусловлены обильным «денежным дождем», который, однако, пролился лишь местами, преимущественно, как отметили в ЦБ, на отрасли «с государственным спросом или господдержкой, а также ориентированных на импортозамещение». Все это усилило фрагментацию роста республиканской экономики. что особенно заметно и по небывалой географической концентрации капвложений (лидерство Елабужского района – явление в этом плане показательное).

И по кратному увеличению доли обрабатывающей промышленности, на которую в целом пришлась почти половина всех инвестиций, или более 668 млрд рублей (годом ранее было 34%, или 367 млрд рублей). По РФ, для сравнения, доля вторичного сектора в инвестициях выросла за год не столь значительно – с 18,7% до 21,3%.

При этом половина от суммы, привлеченной в обработку (более 331 млрд рублей), и 25% от всех капвложений в Татарстан за прошлый год «притекла» в одну-единственную отрасль – производство прочих транспортных средств и оборудования. Для сравнения: в 2024-м доля этой категории, которая включает в числе прочего военную технику, составляла всего лишь… 3% (чуть более 32 млрд). Данные по выпуску в ней Татарстанстат давно не раскрывает. Но на итоговой коллегии Минпромторга РТ было заявлено, что объемы производства прочих транспортных средств за год выросли на 340%, а отгрузка – почти в три раза.

До 13,9% (с 9,6% в 2024-м) выросла в Татарстане доля деятельности по операциям с недвижимым имуществом (в деньгах – свыше 186 млрд рублей), с 11% до 12,2% – доля химпрома (более 164 млрд рублей). В то же время доля транспортировки и хранения упала в два раза, до почти 11% (145 млрд рублей), доля добычи полезных ископаемых – с 10% по итогам 2024-го до 6,4% (85,6 млрд рублей), а связанной с ней нефтепереработки – с 5,8% до 4,4% (до 58,4 млрд рублей).

При этом глобально распределение отраслевого инвестпотока в Татарстане не особо выбивается из общей для страны картины. По оценке ЦБ, по итогам 2025-го в целом по РФ наибольший отрицательный вклад в годовую динамику инвестиций внесли транспортировка и хранение (падение на 25,5%), а также строительство. «Это связано со слабой деловой активностью (в жилищном строительстве, грузоперевозках), а также с эффектом высокой базы предыдущих лет, когда во многих макрорегионах были завершены крупные инфраструктурные проекты», – объяснили в Банке России.

Снижение инвестактивности продолжилось и в сельском хозяйстве (из-за недостатка собственных средств), и в торговле (хотя внутри этого сектора все складывалось разнообразно; многие виды розницы следовали за потребительским спросом, который оставался высоким за счет роста реальных доходов населения).

Но обрабатывающая промышленность и по РФ оказалась единственной отраслью, которая продемонстрировала в прошлом году существенный рост инвестиций. Так, если в добыче в целом объем капвложений вырос всего на 0,9%, существенно замедлившись по сравнению с 2024-м, то в обработке скакнул на 11%. Наращивали инвестиции отрасли «с повышенным спросом на отечественную продукцию»: производители потребительских товаров – за счет высокого частного спроса; производители инвестиционных и промежуточных товаров – благодаря госзаказу, мерам господдержки (льготные кредиты и др.) и «продолжающемуся процессу импортозамещения».

В этом плане отраслевой сдвиг в Татарстане – проявление федерального тренда, усиленного, скажем так, индустриальной специализацией самой республики. В рамках которой приоритетное развитие получают – в широком смысле – отрасли так называемого технологического суверенитета. «Продолжается специальная военная операция, и не могу не отметить, что инвестиционный рост во многом обеспечен за счет оборонных предприятий. Хотя, конечно, работа по инвестиционным проектам в республике идет полным ходом», – отмечала по этому поводу глава АИР РТ Талия Минуллина на итоговой коллегии агентства.

Доля вложений в машины и оборудование в Татарстане превысила 50%

Как отмечал ранее АЦ «Татар-информа», «промышленные» драйверы инвестиций относятся к технологичным отраслям – это во многом объясняет и серьезный сдвиг в структуре капвложений по видам фондов. Через эту призму видно, насколько инвестиции «продвигают» технологическое обновление и инновационное развитие экономики.

Но и в этом плане не все так однозначно. Например, доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в Татарстане по итогам 2025-го снизилась до «неприличных» 2,6% (с 3,7% в 2024-м), тогда как по РФ выросла на 8,3% (с 7,5% в 2024-м).

В то же время доля вложений в машины и оборудование, «включая хозяйственный инвентарь (и другие объекты)», по РФ сократившаяся за год на 2%, до 33,7%, в Татарстане увеличилась до 51,2%. В деньгах это более 687 млрд рублей. Одновременно суммарная доля инвестиций в здания (в том числе жилые) и сооружения сократилась до 42,6% (более 570 млрд рублей).

В предыдущие годы на эти два вида фондов приходилось даже до 60% (в 2022-м), но в среднем – около половины. В то время как на машины и оборудование – лишь около трети. Перераспределение в сторону «железа», то есть – в теории – в более продвинутую сторону, в Татарстане наметилось еще в 2024-м: тогда доля технологических вложений приблизилась к 40%, но при «стандартных» 52% у земель и зданий. За прошлый год разворот ускорился и оказался уж больно резким.

Причины могут быть разными – от реального сдвига вслед за той самой «структурной трансформацией экономики» (что вроде бы подтверждает и описанный выше отраслевой сдвиг) до банального удорожания оборудования, которое предприятиям приходится закупать в рамках «ускоренного импортозамещения».

Еще одно объяснение – ситуация в строительстве. По итогам 2025-го стройка в Татарстане «стояла на месте», не показав роста (по РФ выросла на 2,5%), хотя «в деньгах» по этому виду деятельности и был установлен исторический рекорд – более 1 трлн рублей. Но это в целом по сектору. А по крупным и средним организациям объемы строительных работ упали на 16,3%, до 318,6 млрд рублей. В основном за счет резкого, более чем на треть, падения в строительстве инженерных сооружений (особенно автодорог). Что объяснимо – ранее в Татарстане в строительство дорог вкладывались небывалые 200 млрд рублей в год, в том числе в строительство М12.

Строительство жилых и нежилых зданий при этом тоже сократилось, пусть и всего на 3%. Рост ввода жилья на 1,8% не должен вводить в заблуждение – из суммарных 3,5 млн кв. метров почти 70% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

В целом по России структура инвестиций за 2025-й – и по источникам финансирования, и по видам фондов – за год изменилась незначительно. Но общая картина по стране – это та самая «средняя температура по больнице», которая совсем не исключает существенные сдвиги в отдельных регионах, что и проявляется в Татарстане. Открытым остается вопрос о том, насколько долгосрочными окажутся эти изменения.

На собственные средства предприятий в инвестициях пришлось почти 70%

Третий сдвиг – финансовый – по итогам 2025-го также выглядит впечатляющим. Главным ресурсом для финансирования инвестпроектов в Татарстане, как и по РФ в целом, остались собственные средства предприятий. Но в нашей республике доля этого источника выросла за год с 60% до 68,9% (по РФ – с 55,4% до 58,8%, для страны это исторический максимум).

И это при том, что финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) предприятий Татарстана просел по итогам 2025-го более чем на 20%! (по стране, кстати, «всего» на 3,9%). В основном за счет добычи (там сальдо сократилось на 42,4%) и торговли (на 45,1%). Доля убыточных организаций за год, впрочем, выросла всего на 3,1 п. п., превысив, однако, 20%.

В то же время доля привлеченных средств в инвестициях сократилась с 40% до 31,1% (по РФ – с 44,6% до 41,2%). Но случилось это из-за существенного, с 23,7% до 13,8% (по РФ с 16,6% до 15,2%), обвала доли бюджетных средств, в основном за счет двукратного сжатия федерального источника (с 15,1% до 7,7%).

Тогда как доля банковских кредитов по итогам года выросла почти в два раза – с 7,1% до 12,9% (по РФ – с 12,4% до 13,1%). И это несмотря на высокую ключевую ставку! Либо бизнес «колется, плачет, но продолжает есть кактус», либо кредиты в основном берут предприятия из отраслей, не особо чувствительных к размеру «ключа».

По оценке ЦБ, основным фактором, который способствовал сохранению инвестиций в 2025-м «на высоком уровне», оказалась все-таки достаточность собственных средств (на их нехватку, как и в 2024-м, указало лишь около трети предприятий). «Влияние дефицита квалифицированных кадров, неопределенности экономической ситуации, а к концу года еще и уровня ставок по инвестиционным кредитам снизилось. Дополнительно инвестиционную активность стимулировали меры государственной поддержки, а также потребность в автоматизации производства», – отметили в Банке России.

По итогам 2026-го инвестиции в России вырастут, но темпы роста будут невысокими

По данным мониторингов ЦБ, в первом квартале 2026 года объем инвестиций окажется «не ниже уровня четвертого квартала 2025-го» (напомним, тогда случился спад, так что ожидания предприятий выглядят, мягко говоря, неамбициозными).

Несмотря на сдержанные ожидания, бизнес планирует в этом году расширять производственные мощности – во многом, как и ранее, по инерции «от реализации уже начатых инвестиционных проектов». При этом в производстве промежуточных товаров, по данным Банка России, «несколько выросла» доля предприятий, планирующих инвестировать в поддержание мощностей. А в производстве инвестиционных товаров, добыче и сельском хозяйстве – в выпуск новой продукции.

Опросы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН показывают, что для большей части промпредприятий (65%) основными препятствиями для инвестиций остается неопределенность макроэкономической ситуации, а также ограничения, связанные с доступностью оборудования и все же высокими ставками по кредитам.

По итогам 2026 года капвложения в России, согласно опросам компаний, которые проводит ЦБ, в номинальном выражении все-таки увеличатся. Но темпы роста останутся невысокими. Минэкономразвития РФ ожидает снижения показателя на 0,5% (обновленный прогноз ведомство выпустит в апреле). Аналитики «Интерфакса» прогнозируют нулевую динамику.

Минэкономики РТ в своем прогнозе (который пока тоже не корректировали) на этот год ставит на 0,8% роста инвестиций с дальнейшим ускорением на 1,7% в 2027-м и на 2,6% в 2028-м. В абсолютных цифрах объемы капвложений к концу трехлетки должны приблизиться к новой заветной планке в 2 трлн инвестиций.