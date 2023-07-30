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Новости Татарстана и Казани
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В последний день июля на Татарстан вновь обрушатся грозы, град и сильный ветер
Ночью и днем 31 июля в Татарстане опять ожидается сильное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По всей республике, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы. Вероятны усиления южного и юго-западного ветра порывами до 15–17 м/с (а локально — и до 18–23 м/с). В отдельных районах также возможен град.
Накануне на Поволжье обрушился ураган. Штормовое предупреждение в Татарстане продолжает действовать и сегодня. Синоптики предполагают, что ветер ослабнет только в среду, после чего в регион вновь могут прийти грозы.
Всего, по данным МЧС, в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и еще 76 пострадали. В том числе в Марий Эл в палаточном лагере у озера Яльчик погибли восемь человек. Еще 29 отдыхающих пострадали, 16 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Буйство стихии накануне вечером воочию наблюдали жители РТ и соседних регионов. Все социальные сети и Telegram-каналы оказались переполнены фотографиями и видео затопленных дорог и машин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане погибла девочка-подросток. Среди погибших в Марий Эл — семья из Пестречинского района и трое жителей Зеленодольска.
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