В последний день июля на Татарстан вновь обрушатся грозы, град и сильный ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и днем 31 июля в Татарстане опять ожидается сильное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

По всей республике, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы. Вероятны усиления южного и юго-западного ветра порывами до 15–17 м/с (а локально — и до 18–23 м/с). В отдельных районах также возможен град.

Накануне на Поволжье обрушился ураган. Штормовое предупреждение в Татарстане продолжает действовать и сегодня. Синоптики предполагают, что ветер ослабнет только в среду, после чего в регион вновь могут прийти грозы.

Всего, по данным МЧС, в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и еще 76 пострадали. В том числе в Марий Эл в палаточном лагере у озера Яльчик погибли восемь человек. Еще 29 отдыхающих пострадали, 16 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Буйство стихии накануне вечером воочию наблюдали жители РТ и соседних регионов. Все социальные сети и Telegram-каналы оказались переполнены фотографиями и видео затопленных дорог и машин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане погибла девочка-подросток. Среди погибших в Марий Эл — семья из Пестречинского района и трое жителей Зеленодольска.