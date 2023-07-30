Семья из Пестречинского района стала жертвой урагана в Марий Эл

В числе погибших от урагана в Марий Эл оказались жители Куюков в Пестречинском районе. Об этом сообщает глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

«С чувством глубокой скорби сообщаю Вам, что вчера в результате урагана в республике Марий Эл, вблизи озера Яльчик, трагически погибли жители деревни Куюки Пестречинского района. Слова соболезнования и скорби выражаю семье Салимовых. Это большая трагедия для всех нас», – отметил он.

Всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли 10 человек и 76 пострадали. В числе погибших от урагана трое жителей Зеленодольска.

Буйство стихии накануне вечером наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.