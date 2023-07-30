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В числе погибших от урагана в Марий Эл трое жителей Зеленодольска
В числе погибших от урагана в Марий Эл оказались жители Зеленодольска, сообщает мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
«С чувством глубокой скорби я сообщаю, что вчера в результате удара стихии в республике Марий Эл, вблизи озера Яльчик, трое погибших и пятеро пострадавших из Зеленодольска. Выражаю соболезнование родным и близким, это большая трагедия для всех нас», – отметил градоначальник.
Позднее появилось сообщение о том, что в числе погибших 29 июля в республике Марий Эл была супруга гендиректора ООО «ТДК» Евгения Чулкова.
Напомним, из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл погибли 8 человек, в том числе 3 детей. Всего госпитализировано в медицинские лечебные учреждения 17 человек, из них 2 детей. Отпущены домой 5 человек, из них 2 детей.
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