В числе погибших от урагана в Марий Эл трое жителей Зеленодольска

В числе погибших от урагана в Марий Эл оказались жители Зеленодольска, сообщает мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«С чувством глубокой скорби я сообщаю, что вчера в результате удара стихии в республике Марий Эл, вблизи озера Яльчик, трое погибших и пятеро пострадавших из Зеленодольска. Выражаю соболезнование родным и близким, это большая трагедия для всех нас», – отметил градоначальник.

Позднее появилось сообщение о том, что в числе погибших 29 июля в республике Марий Эл была супруга гендиректора ООО «ТДК» Евгения Чулкова.

Напомним, из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл погибли 8 человек, в том числе 3 детей. Всего госпитализировано в медицинские лечебные учреждения 17 человек, из них 2 детей. Отпущены домой 5 человек, из них 2 детей.