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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела после смерти 8 человек в Марий Эл
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о расследовании уголовного дела после гибели 8 человек в Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июля после расчистки прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории национального парка «Марий Чодра» в Волжском районе Республики Марий Эл от большого количества деревьев поваленных в результате прошедшего урагана на территории палаточного лагеря обнаружены тела 7 человек, из них трое малолетних детей. Еще один человек, находясь в тяжелом состоянии, скончался в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания руководством национального парка услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в числе погибших от урагана в Марий Эл жители Зеленодольска и деревни Куюки в Пестречинском районе РТ.
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