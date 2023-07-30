Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела после смерти 8 человек в Марий Эл

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о расследовании уголовного дела после гибели 8 человек в Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июля после расчистки прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории национального парка «Марий Чодра» в Волжском районе Республики Марий Эл от большого количества деревьев поваленных в результате прошедшего урагана на территории палаточного лагеря обнаружены тела 7 человек, из них трое малолетних детей. Еще один человек, находясь в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания руководством национального парка услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в числе погибших от урагана в Марий Эл жители Зеленодольска и деревни Куюки в Пестречинском районе РТ.