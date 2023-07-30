Штормовое предупреждение в Татарстане продолжает действовать сегодня

Сегодня на территории Республики Татарстан продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ в Кабинете Министров РТ, посвященном ликвидации негативных последствий комплекса метеоявлений, рассказал начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» Сергей Захаров.

«Нашими станциями была отмечена скорость ветра до 27 м/с. Были очень сильные грозы, которые повлияли на технику. Также отмечен град — 17 миллиметров осадков выпало в течение нескольких минут. На сегодня также действует штормовое предупреждение», – рассказал он.

По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается гроза, град и порывистый ветер до 15 — 20 м/с. Ветер ослабеет только в среду, после чего вновь начнет усиливаться гроза.

Фото: Мэрия Казани

Напомним, накануне вечером на Татарстан обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. Всего в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани.

Трагедией закончился отдых для одной из татарстанских семей. В Лаишевском районе погиб 14-летний ребенок. Как стало известно «Татар-информу», девочка отдыхала с родителями возле Борового Матюшино. Семья ночевала в палатке, в момент разгула стихии на палатку упало дерево – девочка от полученных травм скончалась.

В соседней с Татарстаном Марий Эл возле озера Яльчик погибли восемь человек, трое из них – дети. Еще 29 человек пострадали.