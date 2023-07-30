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Руc Тат
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Происшествия 30 июля 2023 13:06

Число жертв в Поволжье из-за урагана достигло 10

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Число жертв вчерашней непогоды в Поволжье увеличилось до 10 человек, сообщают в МЧС России.

«Всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли 10 человек и 76 пострадали», – указано в сообщении.

Отмечается, что у озера Яльчик в палаточном лагере 8 человек погибли, 29 — пострадали, 16 из них госпитализированы.

Напомним, буйство стихии накануне вечером наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане погибла девочка-подросток. В Марий Эл – восемь человек. Все погибшие и пострадавшие были из тех, кто отдыхал с палатками.

#Поволжье
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