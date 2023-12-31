В последний день года в Татарстане ожидаются снегопады, сильный ветер и до +2 градусов

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Сегодня, 31 декабря, в Татарстане ожидается пасмурная, влажная и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Ночной и утренний небольшой или умеренный снег днем усилится (местами, включая Казань, до сильного). Также будет идти мокрый снег. В утренние часы кое-где еще сохранятся туманы.

В отдельных районах вероятны метели (в столице РТ — слабые), гололед и налипание мокрого снега. При снегопадах и метелях возможно ухудшение видимости, о чем сообщал «Татар-информ».

Восточный ветер силой от 5 до 10 м/с (в Казани — от 4 до 9 м/с) со временем поменяет направление на юго-западное. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице республики — до 12 м/с).

Кроме того, на дорогах региона образуется гололедица, местами сильная, а в течение дня возникнут снежные заносы, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в дневные часы составит от -3 до +2 градусов, кое-где в северной части республики — от -4 до -9 градусов, в Казани — от -1 до +1.

Ранее метеорологи Татарстана рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Во время праздника в столице республики будут дежурить почти 600 единиц снегоуборочной техники

До этого профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно.