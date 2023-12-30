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Перед Новым годом на Татарстан обрушатся метели и сильный снег, ухудшится видимость
В последний день года, 31 декабря, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В частности, ночью и утром местами по республике, включая Казань, опустится туман. Возможно ухудшение видимости до 500 метров и менее.
Кроме того, днем на территории региона будет идти сильный снег и мокрый снег. Прогнозируются метели, гололед и налипание мокрого снега.
На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. При снеге и метелях вероятно ухудшение видимости до 1000 метров и менее, отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи Татарстана рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Во время праздника в столице республики будут дежурить почти 600 единиц снегоуборочной техники
До этого профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно.
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