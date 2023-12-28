В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь в Татарстане, в тыловой части уходящего на восток циклона, сохранится снег, в отдельных районах с метелью. Об этом говорится в обзоре Гидрометцентра республики.

«В выходные дни, 30-31 декабря, под влиянием циклонов, которые будут смещаться с северо-запада Европейской территории России, в республике прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах с дождем», — сказано в сообщении.

В течение суток 30-го в отдельных районах возможен туман, днем 31-го числа — метель. В субботу температурный фон ночью составит от −6 до −11 градусов, днем от −2 до −7, в южных районах РТ столбик термометра поднимется до +1.

31 декабря ночью ожидается от −2 до −7 градусов, в северных районах до −12 градусов, днем от +1 до −4 градусов.