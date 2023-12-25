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В Новый год в Казани будут дежурить почти 600 единиц снегоуборочной техники
В Новый год в Казани будут дежурить 595 единиц техники, в случае аномальных снегопадов выпустят еще 300 единиц. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.
«На случай аномальных снегопадов мы готовы привлечь дополнительную технику для организации вывоза снега с дорожной сети, мест проведения новогодних мероприятий, остановочных площадок», – отметил спикер.
Он также отметил, что под особый контроль в Казани возьмут состояние подземных и надземных переходов, а также территории, прилегающие к елочным городкам, паркам и скверам. Для исключения подтопления подготовлены электрогенераторы и откачивающие устройства.
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