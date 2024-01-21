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В Пестречинском районе застрявшим на трассе дальнобойщикам привезли горячую еду
В Пестречинском районе Татарстана Шалинская школа накормила горячими обедами дальнобойщиков, а также сотрудников МЧС и ГИБДД, которые оказались в трудной ситуации из-за снегопадов.
Всем водителям, стоявшим на трассе М7 «Волга», передали питьевую воду и боксы с горячей едой, пишет районная газета «Вперед».
«Ситуация остается сложной. Прошу всех водителей по возможности отказаться от поездок», — призвал пестречинцев руководитель муниципалитета Ильхам Кашапов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ГИБДД Татарстана просит не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды. На трассе М7 возле Чувашии дорожники развернули мобильные пункты питания для водителей.
В Агрызе к уборке снега присоединились горожане. В Алексеевском районе в борьбе с последствиями снегопада, пусть символически, участвуют даже дети. Объединились в борьбе со снежной стихией и жители Нижнекамска.
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