В Пестречинском районе застрявшим на трассе дальнобойщикам привезли горячую еду

Фото: газета «Вперед»

В Пестречинском районе Татарстана Шалинская школа накормила горячими обедами дальнобойщиков, а также сотрудников МЧС и ГИБДД, которые оказались в трудной ситуации из-за снегопадов.

Всем водителям, стоявшим на трассе М7 «Волга», передали питьевую воду и боксы с горячей едой, пишет районная газета «Вперед».

«Ситуация остается сложной. Прошу всех водителей по возможности отказаться от поездок», — призвал пестречинцев руководитель муниципалитета Ильхам Кашапов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ГИБДД Татарстана просит не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды. На трассе М7 возле Чувашии дорожники развернули мобильные пункты питания для водителей.

В Агрызе к уборке снега присоединились горожане. В Алексеевском районе в борьбе с последствиями снегопада, пусть символически, участвуют даже дети. Объединились в борьбе со снежной стихией и жители Нижнекамска.